Dabei lief nach dem Abitur mit Auszeichnung erstmal alles nach Plan. Der Nachwuchsroyal nahm sich ein Jahr Auszeit. Mit Reisen durch die Welt und verschiedenen Praktika wollte die zukünftige Königin Erfahrungen sammeln und endlich auf eigenen Beinen stehen. Auch für die Zeit danach hatte die Kronprinzessin einen festen Karriereplan: Zum Herbstsemester 2022 wollte Amalia an der Universität Amsterdam voll durchstarten. Ein Bachelor-Studiengang in Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft und ein normales Studentenleben waren ihr Traum, der sich jedoch schnell in Luft auflöste.

Kurz nach dem Auszug aus dem elterlichen Palast und dem Start ihres neuen Lebensabschnitts in einer Amsterdamer WG zerplatzt Amalias Traum wie eine Seifenblase: Die "Mocro Mafia" hat es auf das Leben der Thronfolgerin abgesehen. Ein unbeschwertes Studentenleben? Undenkbar.



Stattdessen zieht Amalia zurück zu ihren Eltern. Im Palast verbringt sie Monate in abgeschirmter Umgebung, durch strenge Sicherheitsmaßnahmen eingeschränkt. An Vorlesungen kann sie nur online oder mit Personenschutz teilnehmen. Ihre Eltern sind in großer Sorge.