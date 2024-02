Das sieht man auch auf Bildern, die das Paar anlässlich eines Opernbesuchs auf seinem offiziellen Instagram-Account veröffentlicht hat.



"Ist es ein Mädchen oder ein kleiner Junge?", fragt eine Followerin unter den Schnappschüssen. Eine andere merkt an, dass sich Alexanders Eltern durchaus einen Friseur leisten könnten. "Schöne Jungs aber die Haare sind lächerlich. Tut mir leid... gib ihnen einen schönen Haarschnitt!", meldet sich eine weitere Followerin zu Wort.



Aussagen, die für weitere Diskussion sorgen. Während einige User Alexanders Look explizit goutieren, treten andere für seine Persönlichkeitsrechte ein. Der kleine Prinz solle selbst entscheiden dürfen, wie er sein Haar trägt.



Wieder andere schieben den Eltern die "Schuld" für das Aussehen des Jungen in die Schuhe. Selbst Sofias Vater ist gegen die Kritik nicht gefeit: "Der Opa sollte mit gutem Beispiel voran gehen", fordert eine Followerin.