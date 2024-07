"Ich sehe Euch schon, wie ihr mit riesigen Bäuchen und Seitenstechen auf dem Spielfeld steht, also denke ich, dass ihr die Ratschläge meiner Jüngsten vielleicht mit Vorsicht genießen solltet", relativierte William aber gleich den "Tipp" seines Nachwuchses. Sicher ist sicher.

09.06.2024 | Per Brief! Darum entschuldigt sich Prinzessin Kate

Das ist wirklich sehr britisch, weil überaus höflich: Prinzessin Kate hat sich bei den Irish Guards dafür entschuldigt, dass sie die Probe zu einer großen Militärparade verpasst. Der Grund für ihr Fehlen: ihre Krebserkrankung - und dafür muss sich ja nun wirklich niemand entschuldigen! Kate tut es trotzdem.



In einem Brief teilt sie mit, wie stolz sie auf das gesamte Regiment sei und dass sie viel Glück wünsche. "Bitte reichen Sie meine Entschuldigung dem gesamten Regiment weiter", heißt es in dem Schreiben.



Am Samstag (8.6.) wurde in London für die Parade "Trooping the Colour" geprobt, die kommendes Wochenende stattfindet. Kate hätte an der Generalprobe eigentlich teilnehmen sollen, weil sie den Ehrentitel "Colonel of the Irish Guards" trägt, nimmt aber seit Jahresanfang keine öffentlichen Termine mehr wahr.

08.06.2024 | Fotoshooting der Niederländer: Familienhund wird zum heimlichen Star

Dieser Termin ist fest im Kalender der niederländischen Royals markiert: Jedes Jahr im Frühsommer versammeln sich König Willem-Alexander, seine Frau Máxima und die drei Töchter zum gemeinsamen Fototermin.



Diesmal tritt die Familie im Garten ihres Wohnsitzes Schloss Huis ten Bosch vor die Linse der Fotografen.

Das Motto scheint sich in diesem Jahr ganz der Natur zu verschreiben. Bei den Outfits dominieren Erdtöne das Familienbild. Das soll wohl Bodenständigkeit vermitteln. Die Authentizität und Verbundenheit kommt gut an bei den Betrachtern. Auf ihren Social-Media-Kanälen gibt es viel positives Feedback.

Nicht fehlen darf auf den offiziellen Porträts ein besonderer Gast: Familienhund Mambo. Der Zwergpudel hält Máxima und Co. ordentlich auf Trab.

Der Hund sorgt für große Erheiterung. Als Mambo hinter den Journalisten herläuft, scherzt Kronprinzessin Amalia: "Hat jemand Essen in der Tasche?" und sorgt so für Gelächter.

06.06.2024 | Neue Geldscheine mit Porträt von König Charles gedruckt

Ab sofort können die Briten ihren König auch in Papierform im Portemonnaie tragen. Das Porträt von König Charles III. wird auf den neuen Geldscheinen zu fünf, zehn, 20 und 50 Pfund Sterling zu sehen sein, die ansonsten den aktuellen Banknoten ähnlich bleiben, wie die Bank of England erklärte.

Die neuen Banknoten werden nach und nach die mit dem Bildnis von Charles' Mutter Elizabeth II. ersetzen. Sie würden nach und nach gedruckt, um "die abgenutzten zu ersetzen" und auf diese Weise die "ökologischen und finanziellen Auswirkungen" des Wechsels zu minimieren, teilte die Bank mit.



Ungeduldige Briten können über die Bank of England ihre alten Banknoten gegen die mit dem Konterfei von Charles III. eintauschen, wobei der Höchstbetrag auf 300 Pfund pro Person beschränkt ist.



Münzen mit dem Porträt des Königs sind bereits seit Dezember 2022 im Umlauf.

05.06.2024 | Nach zwei Jahrzehnten Abstinenz: Japanisches Kaiserpaar besucht Großbritannien

Großbritannien trifft Japan - das erste Mal seit mehr als zwei Jahrzehnten!



Der japanische Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako reisen Ende Juni nach Großbritannien. Wie der Buckingham-Palast mitteilte, wird König Charles III. sie zu einem dreitägigen Staatsbesuch empfangen.



Am 22. Juni werden sie voraussichtlich anreisen und erstmal private Termine wahrnehmen. Was sie unternehmen werden, erfahren Royal Fans dann vielleicht auf dem noch recht frischen Instagram-Account der Kaiserfamilie. Der offizielle Staatsbesuch findet dann vom 25. bis 27. Juni statt.



Auf dem Programm des Staatsbesuchs stehen der traditionelle Empfang mit militärischen Ehren, eine Kutschfahrt sowie Besuche in Museen und im Francis Crick Institute, einem biomedizinischen Forschungszentrum in London.



Am 25. Juni wird Charles III. ein Staatsbankett zu Ehren des Kaisers und der Kaiserin geben, bei dem beide Monarchen eine Rede halten werden.



Am dritten Tag des Staatsbesuchs wird Kaiser Naruhito zum Schloss Windsor westlich von London fahren, um einen Kranz am Grab von Queen Elizabeth II. niederzulegen, deren Staatsbegräbnis er und die Kaiserin im September 2022 besucht hatten.

03.06.2024 | David Beckham bringt Charles wieder zum Strahlen