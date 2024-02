Liebe geht durch den Magen - zumindest wenn man beim Kochen die richtigen Lebensmittel und Gewürze verwendet. Aphrodisiaka nennt man die kleinen Köstlichkeiten, die unsere Libido anregen und unser Blut in Wallung bringen sollen. Aus wissenschaftlicher Sicht sind Aphrodisiaka keine Wundermittel. Trotzdem steigern viele von ihnen nachweislich die Empfindsamkeit, entspannen die Gefäße, regen den Kreislauf an, fördern die Durchblutung - und damit auch die Lust.

Als echter Scharfmacher gilt Chili - und das in doppeltem Sinne. Das Gewürz sorgt dafür, dass der Körper Opiate ausschüttet und regt die Durchblutung der Schleimhäute an. Die berauschende und anregende Wirkung von Muskat ist hinlänglich bekannt.



Sein Hauptwirkstoff Myristicin wirkt stimulierend auf die Libido, vor allem wenn die Muskatnuss frisch gerieben verwendet wird. Allerdings sollte man es damit nicht übertreiben: Eine Überdosis kann zu Kopfschmerzen und Magenverstimmung führen. Auch in der harmlosen Petersilie steckt übrigens ein ätherisches Öl, das erotisch anregend wirken soll.



Austern sind für viele der Inbegriff von Erotik. In der Tat hebt das reichlich enthaltene Zink den Testosteronspiegel. Dafür kann man aber auch auf andere Meeresfrüchte und Fisch zurückgreifen, das schont den Geldbeutel.



Ähnliche Wirkungen werden Schokolade, Sellerie, Trüffel, Artischocken, Avocado, Erdbeeren, Feigen, Heidelbeeren, Granatapfel, Spargel, Vanille, Zimt und Walnüssen nachgesagt. Damit sollte sich wohl allerhand anfangen lassen ...