Viele feiern Weihnachten bei einem Festessen im Restaurant. Und was kommt da sehr oft auf den Tisch? Die Weihnachtsgans - lecker gefüllt mit Äpfeln und Maronen. Doch der Ukraine-Krieg und die Vogelgrippe machen sich auch auf dem Teller bemerkbar.

Denn die Weihnachtsgänse sind extrem knapp, ihre Preise zuletzt deutlich gestiegen. Mehr als drei Viertel der Gastronomen in Deutschland ergänzen ihre Gänse-Menüs deshalb um günstigere Alternativen: Wild, Ente oder Rind. Das ergab eine Branchenumfrage des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga.

"Die Vogelgrippe ist nicht so richtig im Griff, außerdem hat der Ukraine-Krieg dazu geführt, dass Futtermittel sehr viel teurer geworden sind", erklärt Herbert Dohrmann, der Präsident des Deutschen Fleischer-Verbands ( DFV ). Allein in Niedersachsen mussten 16.000 Gänse im Sommer getötet werden, damit sich die tödliche Vogelgrippe nicht ausbreitet. In ganz Deutschland waren es 40.000 Tiere.