Wer Rettungsschwimmer werden möchte, muss das Deutsche Rettungsschwimmabzeigen (DRSA) ablegen. Dazu gehört, wie in anderen Berufen auch, eine Prüfung - in dem Fall sogar eine theoretische und eine praktische. Als Vorbereitung auf die Prüfungen gibt es Trainingseinheiten - insgesamt sind 16 Schulstunden dafür angesetzt. Dabei werden körperliche Fitness, Wasserrettung und Erste-Hilfe-Maßnahmen geübt. Je nach Einsatzgebiet (Schwimmbäder, Freiwasser oder Wasserrettung) unterscheidet man bei den Abzeichen zwischen Bronze, Silber und Gold. Welches Abzeichen abgelegt wird, kann im Laufe des Kurses entschieden werden.

Sie sorgen für die Sicherheit an der Küste, im Freibad oder an Badeseen. Bildrechte: IMAGO / Jens Koehler

Die Kosten für die Ausbildung zum Rettungsschwimmer unterscheiden sich von Ort zu Ort. So zahlt man beispielsweise beim DRK Aachen für die Teilnahme an der Ausbildung 40€ pro Person, in Düsseldorf hingegen betragen die Kosten inklusive Anmeldegebühr, Rettungsschwimmpass und Abzeichen 60€ pro Person. Wer eine Ausbildung direkt vor Ort in einem privaten Schwimmbad macht, bekommt den Kurs und die Prüfungskosten teilweise auch vom Arbeitgeber erstattet.

Der Verdienst von Rettungsschwimmern hängt davon ab, ob für ein privates Schwimmbad oder den öffentlichen Dienst gearbeitet wird. Genauso entscheidend für das Gehalt ist die Berufserfahrung. Im Durchschnitt verdienen Rettungsschwimmer in Deutschland etwa zwischen 1.650€ - 2.700€ brutto im Monat. Das hängt allerdings natürlich auch von den Arbeitsstunden ab. Es gibt auch Anstellungen als Rettungsschwimmer auf 450-Euro-Basis - also als Minijob.



Wer in Schwimmbädern arbeitet, ist an die jeweiligen Öffnungszeiten gebunden. Auch am Wochenende oder an Feiertagen sind Rettungsschwimmer hier im Einsatz. Es gibt außerdem die Möglichkeit sich ehrenamtlich zu engagieren, beispielsweise bei der Wasserwacht des DRK.