So gut, wie Marwa Eldessouky zu BRISANT passt, passt BRISANT auch zu ihr. Denn die gebürtige Berlinerin kann sich in dem bunten Infotainment-Mix perfekt wiederfinden. Für Marwa besonders wichtig: Ihre Zuschauer zu informieren, aber dabei eben auch zu unterhalten. Themenübergreifend wissen, worüber die Welt spricht - ob es dabei um Politik, Filme oder Musik geht. Und sie möchte auch jenen Menschen Platz geben, die sonst zu wenig oder gar nicht gesehen werden.

Marwa lebt in Berlin und arbeitet in Leipzig, wo BRISANT jeden Tag in der Woche produziert und ausgestrahlt wird. Trotzdem versucht sie, möglichst viel Zeit mit ihrer Familie zu verbringen - und pendelt regelmäßig hin und her. Schließlich ist sie nicht nur Moderatorin, sondern auch Mutter. Und ihre Familie will sie nicht nur im TV live sehen.



Aber selbstverständlich tun ihre Liebsten auch das ausgesprochen gern - und sind ganz stolz auf sie. Selbst Madina Eldessouky, eine der Schwestern der Moderatorin, schaut aus der Ferne aus Kuwait zu, wo sie beruflich bedingt lebt und arbeitet.