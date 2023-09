Meine zwei Schwestern und ich haben gemeinsam gefastet. Bevor die Sonne aufgeht, wurden wir jeden Tag von meiner Mama geweckt. Obwohl wir mitten in der Nacht keinen Hunger hatten und lieber schlafen wollten, gab's immer Suppe oder gekochtes Gemüse. Ohne Appetit zu essen ist seltsam, aber am Tag ohne Essen und Trinken durchzuhalten ist gar nicht easy. Die Motivation, es gemeinsam als Familie durchzuhalten, war groß, vielleicht lag es auch an den fünf Mark, die uns mein Papa als Belohnung pro Tag gegeben hat.

Marwa Eldessouky