Ist im neuen BRISANT-Studio unterm Dach zu finden: Promi-Expertin Susanne Klehn Bildrechte: MDR/Hagen Wolf

Susanne Klehn: Das neue Studio ist der Knaller! Es glänzt mit einem ganz neuen, super- stylischen Look, der sowohl die Moderation im Studio als auch unsere Beiträge zu einem optischen Highlight werden lässt. Es ist so, als würde man durch ein High-Class-Magazin blättern. Die ersten Tage und Wochen werden unsere Zuschauer jede Minute überrascht werden. Wir haben wirklich an jedem noch so kleinen Detail gefeilt. Und: Es geht ganz hoch hinaus, denn unser neues Studio hat gleich mehrere Etagen. Ich warte übrigens immer unterm Dach im Promibereich ...



Mareile Höppner: Uns war es ganz, ganz wichtig, die Zuschauer in ein neues BRISANT-Zuhause mitzunehmen, sie uns dort aber auch wiederfinden. Wer 17:15 Uhr einschaltet, der findet BRISANT - mit Kamilla, Mareile und den Themen, die er mag. Aber wir haben darauf geachtet, dass wir in Sachen Inhalte mit der Zeit gehen. Wir wollen moderner werden, wir wollen andere Ansätze finden, eine andere Bildsprachlichkeit. Und wer in den letzten Monaten BRISANT geschaut hat, der hat das vielleicht schon gemerkt. Es gehört dazu, dass man mutig bleibt in diesem Job - und wir sind sehr mutig!