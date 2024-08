"88" - ist in der rechtsextremen Szene das Synonym für den verbotenen Hitlergruß, da "Heil Hitler" zweimal mit dem achten Buchstaben des Alphabets beginnt. Dieser Code ist mittlerweile allerdings so bekannt, dass Rechtsextreme ihn nicht mehr bedenkenlos nutzen können. Als Ersatz wird deshalb auch "2x44" verwendet.



"84" - funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie "88" und bedeutet "HD" für "Heil Deutschland".



"14" - steht für die "Fourteen Words" (= "vierzehn Worte") des Satzes: "We must secure the existence of our people and a future for white children." (= "Wir müssen den Fortbestand unseres Volkes und eine Zukunft für weiße Kinder sichern."). Seit den 1990er-Jahren findet man die "14" auch bei deutschen Rechtsextremisten.



"1488" - ist die Kombination aus den "Fourteen Words" und der Chiffre für den Hitlergruß. Der Code ist die international am stärksten verbreitete Chiffre der rechtsextremen Szene und auch unter polnischen und russischen Rechtsextremen populär.



"18" - steht als Chiffre für den ersten (A) und den achten Buchstaben (H) im Alphabet, "AH" als Synonym für Adolf Hitler.



"28" - steht für den zweiten und den achten Buchstaben im Alphabet: "BH" - kurz für "Blood and Honour". "Blut und Ehre" war das Motto der nationalsozialistischen Hitlerjugend (HJ).



"19/8" - bedeutet "Sieg Heil". S ist der neunzehnte und H der achte Buchstabe im Alphabet.



"1919" - meint nationalsozialistische Organisation SS (= die Schutzstaffel). Sie diente Hitler und der NSDAP als Herrschafts- und Unterdrückungsinstrument.



"74" - ist der Zahlencode für GD, die Abkürzung für "Großdeutschland". So haben die Nationalsozialisten das Deutsche Reich nach dem Anschluss von Österreich 1938 bezeichnet.



"C18" - das C steht für "Combat" (= "Kampf"/"Gefecht"). In Kombination kann man "C18" als "Kampfgruppe Adolf Hitler" übersetzen. Die Parole "Support C18!" (= "Unterstütze die Kampfgruppe Adolf Hitler!") ist eine Aufforderung zur Unterstützung der terroristischen Gruppierung.



"168:1" - 1995 tötete der amerikanische Rechtsterrorist Timothy McVeigh bei einem Bombenanschlag auf ein Regierungsgebäude 168 Menschen. Er wurde 2001 hingerichtet. "168:1" basiert auf einer Aussage McVeighs, die Bilanz seiner Taten sei "positiv", er habe "gewonnen", da die Anzahl der getöteten "Feinde" sein eigenes Opfer überwiege. Dementsprechend wird der Zahlencode von Rechtsextremisten verwendet, die rassistischen Terrorismus bejahen.



"444" - verschlüsselt die Losung "Deutschland den Deutschen". Der Code richtet sich gegen Bevölkerungsgruppen und Religionen, die von Rechtsextremisten nicht als Deutsche akzeptiert werden, also beispielsweise Deutsche mit Migrationshintergrund, Asylsuchende, Muslime und Juden.



"192" - "Adolf Is Back" (= "Adolf (Hitler) ist zurück"). Auch hier nutzen die Rechtsextremen die Buchstabenreihenfolge des Alphabets.



"1312" - ist der Zahlencode für die Abkürzung ACAB: "All Cops are Bastards" (= "Alle Polizisten sind Bastarde"). Rechtsextremisten haben diese ursprünglich aus der linksextremistischen Szene kommende Parole kopiert. Teilweise wird sie antisemitisch zu AJAB abgewandelt, das J steht dabei für Juden oder auch Journalisten.



"1347" - bedeutet "mit deutschem Gruß".



"1161" - steht für "AAFA", was soviel bedeutet wie "Anti-Anti Fascist Action". Der Code richtet sich somit gegen den Antifaschismus.