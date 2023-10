Die Wechseljahre bringen große Veränderungen im Leben einer Frau. Die Menopause beginnt meist in den fünfziger Jahren und wird durch den sich neigenden Vorrat an Follikeln in den Eierstöcken ausgelöst.



Die Produktion der weiblichen Geschlechtshormone Östrogen und Progesteron nimmt ab. Die Regel bleibt aus. Hitzewallung ist das Kennzeichen, das am häufigsten mit den Wechseljahren der Frau in Verbindung gebracht wird.



Doch aufgrund starker hormoneller Schwankungen kommt auch die Psyche leichter aus dem Takt. Dass auch Symptome wie Depressionen, Konzentrationsstörungen und Schlafstörungen durch die Hormonumstellung entstehen können, wissen die wenigsten.