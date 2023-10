Viagra: Der Siegeszug einer Zufallsentdeckung

Selten war eine Medikamenten-Nebenwirkung so erfreulich: Anfang der 1990er-Jahre experimentierten Mitarbeiter des Pharmaherstellers "Pfizer" mit einem neuen Medikament gegen Herzbeschwerden. Der Wirkstoff Sildenafil konnte zwar nichts gegen Schmerzen in der Herzgegend ausrichten - allerdings gab es andere, durchaus spannende Nebenwirkungen. Männer, die das Medikament testeten, berichteten von häufigeren und länger andauernden Erektionen.



Diese Zufallsentdeckung war der Beginn einer großen Pharma-Erfolgsgeschichte. Vor 25 Jahren wurde der Wirkstoff Sildenafil unter dem Markennamen Viagra in den USA auf den Markt gebracht, sechs Monate später auch in Europa.

Von Darmkrebs bis Diabetes: Viagra-Wirkstoff als Medizin-Hoffnung

Was viele nicht wissen: Wie vielfältig der Viagra-Wirkstoff tatsächlich ist. Denn Sildenafil kann sehr viel mehr, als die Potenz des Mannes steigern. Internationale Forscher setzen viel Hoffnung in den Arzneistoff und erkunden immer weitere mögliche Einsatzgebiete.

Viagra gegen Jetlag

Forscher der Universität in Buenos Aires verfütterten die blaue Pille an Hamster. Das Ergebnis war verblüffend: Der Viagra-Wirkstoff Sildenafil verhindert offenbar den Abbau einer Substanz im Gehirn, die an der Steuerung der inneren Uhr beteiligt ist. Unter Behandlung mit Sildenafil waren die Hamster in der Lage, sich schneller an neue Tagesrhythmen anzupassen.

Nie wieder Jetlag dank Viagra? In Zukunft vielleicht möglich. Bildrechte: Colourbox.de

Könnte Viagra bald Darmkrebs vorbeugen?

Forscher des "Medical College of Georgia" fanden bei Tests an Mäusen heraus, dass eine tägliche Dosis Viagra die Bildung von Darm-Polypen um die Hälfte reduziert.



Polypen an der Darmwand entwickeln sich häufig zu Darmkrebs. Daher sehen die Forscher in Viagra eine Präventionsmöglichkeit für Patienten mit hohem Darmkrebsrisiko.

Viagra gegen Diabetes

Wissenschaftler der "Vanderbilt University School of Medicine" in Nashville fanden heraus, dass der Wirkstoff Sildenafil bei Patienten mit Prä-Diabetes die Insulinsensibilität verbessert.



Bedeutet: Der Viagra-Wirkstoff könnte möglicherweise der wachsenden Zahl von Diabetesdiagnosen entgegentreten.

Insulinsensibilität Insulinsensibilität oder auch Insulinsensivität beschreibt, wie sensibel bestimmte Organe auf das Hormon Insulin reagieren.



Prä-Diabetes Prä-Diabetes liegt vor, wenn der Blutzuckerspiegel zwar erhöht ist, aber noch nicht so hohe Werte erreicht, dass Diabetes diagnostiziert wird.

Der Viagra-Wirkstoff Sildenafil könnte bei der Diabetes-Prävention helfen. Bildrechte: Colourbox.de

Bessere Leistung im Sport

Dieses Einsatzgebiet ist durchaus umstritten: Die durchblutungsfördernden Effekte von Sildenafil werden von manchen Sportlern zur Leistungssteigerung ausgenutzt. Noch steht Sildenafil nicht auf der Liste der verbotenen Substanzen der World Anti-Doping Agency (WADA).

Viagra gegen Bergsteigerkrankheit?

Bei einem raschen Aufstieg in große Höhen von mindestens 3.000 Metern kann sich Flüssigkeit in der Lunge ansammeln - der medizinische Name dafür: Höhenödem. Als Ursache gilt mangelnde Stickoxidproduktion in den Blutgefäßen der Lunge.



Das kann gefährlich werden: Bei einem Höhenödem kommt es zur Ansammlung von Wasser in der Lunge, die Betroffenen drohen zu ersticken.



Ärzte des Universitätsklinikums Heidelberg stellten fest, dass anfällige Personen in der Lunge nicht über ausreichend Stickoxid verfügen.



Mediziner empfehlen neben dem raschen Abstieg vor allem zwei Medikamente zur Behandlung der Höhenkrankheit: Cortison und Viagra. Beide bewirken eine Entspannung der Blutgefäße, was den Blutfluss und somit die Sauerstoffzufuhr in die Organe erhöht.

Höhenödem: Diese Krankheit droht den Bergsteigern ab 3.000 Metern Höhe. Helfen könnten dagegen Potenzmittel wie Viagra. Bildrechte: Colourbox.de

Viagra gegen Adipositas