Laut der Deutschen Befragung zum Raucherverhalten nutzen 2,5 Prozent der 14- bis 17-Jährigen und vier Prozent der 18- bis 24-Jährigen E-Zigaretten. Rund ein Drittel von ihnen rauchen laut der Studie Einweg-E-Zigaretten, das sind deutlich mehr als in den Jahren zuvor.

Ganz anders funktionieren Tabakerhitzer: Sie verdampfen kein Liquid, sondern echten Tabak. Auch hier gibt es Varianten mit Aromen wie Apfel oder Vanille. Diese Aromen, die bei herkömmlichen Zigaretten schon verboten sind, will die Bundesregierung nun auch für Tabakerhitzer verbieten .

Wie gesundheitsschädlich E-Zigaretten sind, ist laut dem Umweltministerium NRW noch nicht ausreichend erforscht. Wie das Bundesinstitut für Risikobewertung schreibt , sind in E-Zigaretten zwar geringere Mengen an krebserzeugenden und anderen ungesunden Stoffen, gesund sind die Vapes aber trotzdem nicht:

Wer das Liquid verschluckt, kann lebensgefährlich vergiftet werden, so das Bundesinstitut für Risikobewertung. Studien, die die Langzeit-Risiken von E-Zigaretten auf die Gesundheit untersuchen, gibt es demnach aber noch nicht.

Aber nicht nur für den Menschen können Einweg-E-Zigaretten schädlich sein, sondern auch für unseren Planeten: Wie der Name schon sagt, können sie weder aufgeladen noch wiederverwendet werden. Das Ergebnis: viel Plastikmüll. Ein noch größeres Problem sind die Einweg-Batterien. Denn sie machen benutzte Vapes zu Elektroschrott.

Eigentlich müsste man sie deshalb beim Wertstoffhof oder Verkäufer entsorgen. Aber häufig landen sie einfach im Restmüll. Die wertvollen Rohstoffe in den Vapes, besonders das Lithium in den Batterien, sind danach weg. Durch alte Batterien im Restmüll könnten Brände entstehen oder Schadstoffe in die Umwelt gelangen.