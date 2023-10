Wer einen Schaden verursacht, muss in der Regel dafür haften. Das gilt auch für Schäden durch Vandalismus. Doch gerade in diesen Fällen können die Verursacher meist nicht festgestellt werden.



Dann können sich Geschädigte an ihre Kfz-Versicherung wenden, müssen dafür jedoch eine Teil- oder Vollkaskoversicherung abgeschlossen haben. Wer nur die obligatorische Kfz-Haftpflichtversicherung hat, bleibt auf den Kosten sitzen, wenn der Täter nicht ermittelt werden kann.