Sobald es kühler wird, sind Stinkwanzen im Anmarsch. Nicht nur in der Natur, sondern leider auch in Häusern und Wohnungen. Die kleinen Tierchen gelangen über offene Türen, Fenster oder Rollläden in die Innenräume - und das zu Dutzenden. Dieses Jahr sprechen Experten sogar von einer Wanzen-Invasion. Weshalb gibt es aktuell so viele der lästigen Insekten?