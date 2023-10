Das ist die Spritzenphobie

Eine bisschen Angst oder ein wenig Respekt vor einer Spritze beim Arzt - das kennen viele. Doch bei einigen Menschen ist diese Angst so groß, dass sie für die Betroffenen zur Hürde und Belastung wird. Dann spricht man von einer Phobie - genauer gesagt: einer Trypanophobie.



Etwa 20 bis 30 Prozent aller Jugendlichen in Deutschland leiden unter einer Trypanophobie. Zurückzuführen ist diese in den meisten Fällen auf traumatische Erlebnisse bei einer Blutabnahme oder einer Impfung in der Kindheit.



Insgesamt sind rund drei Prozent der deutschen Bevölkerung von einer Spritzenphobie betroffen, Frauen häufiger als Männer.

Wie zeigt sich die Angst vor der Spritze?

Eine Spritzenphobie macht sich in Angstsituationen durch Symptome wie Atemnot, Herzrasen, Harndrang, Übelkeit, Schwitzen oder Zittern bemerkbar.



Bei einigen Patienten ist die Panik so groß, dass ihr Körper automatisch in eine Art Fluchtmodus schaltet und sie versuchen, sich aus der Situation zu befreien. Andere fallen vor Angst einfach Ohnmacht.

Etwa 20-30 Prozent aller Jugendlichen in Deutschland haben Angst vor einer Spritze beim Arzt. Bildrechte: IMAGO / Panthermedia

Spezielle Techniken können hilfreich sein

Sinnvoll und hilfreich kann es sein, seine Ängste offen beim Arzt anzusprechen. Wer beispielsweise Angst davor hat, in Ohnmacht zu fallen, kann sich vor einer Behandlung mit einer Spritze auf eine Liege legen - so kann verhindert werden, dass jemand bewusstlos wird.



Die sogenannte angewandte Anspannung kann ebenfalls helfen, Bewusstlosigkeit entgegenzuwirken. Dabei werden Arme und Beine rhythmisch angespannt, um den Blutdruck nicht fallen zu lassen und das Gehirn weiterhin mit Blut zu versorgen.



Auch Atem- und Entspannungstechniken können bei einer leichten Form der Angst oder einem mulmigen Gefühl helfen. Vielen Patienten, die etwas Angst, aber keine ausgewachsene Phobie haben, reichen auch schon einfache Ablenkungsversuche während der Behandlung - beispielsweise ein Gespräch anzufangen oder sich auf etwas Schönes zu konzentrieren. Experten raten bei einer stark ausgeprägten Phobie zu einer Expositionstherapie. Bildrechte: Colourbox.de

Expositionstherapie gegen Spritzenphobie

Wenn die Angst mit einfachen Mitteln nicht in den Griff zu bekommen ist, raten Experten zu einer Expositionstherapie. Dabei wird die Angst nicht vermieden, sondern ihr aktiv begegnet. In der Regel wird damit begonnen, dass sich Betroffene Bilder von Spritzen anschauen. Später werden Nadeln angefasst, vielleicht sogar die Haut damit berührt.



Ziel ist es, den Betroffenen die Angst so weit zu nehmen, dass sie wieder Arzttermine wahrnehmen können - und die Angst im Laufe der Zeit nachlässt. Im Idealfall sogar genommen wird.



Die Dauer einer solchen Therapie ist individuell. Studien suggerieren, dass zwischen einer und fünf Sitzungen notwendig sind.

Den Rest regeln Alter und Zeit