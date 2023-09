Die Notaufnahme ist für Notfälle gedacht. Bei diesen Haupt-Symptomen gehören Sie sofort in ärztliche Behandlung:

Dazu kommen 50 verschiedene Parameter, die das Krankheitsbild genau umschreiben. Aus all dem ergeben sich fünf Dringlichkeitsstufen. Jede Stufe hat eine maximale Zeitvorgabe, bis ein Arzt kommt. Von "sofort" bis "zwei Stunden". Man nennt diese Skala das Manchester-Triage-System (MTS) oder auch Patienten-Ampel.

Übrigens wird jeder Patient, der eingeliefert wird oder von selbst in die Notaufnahme kommt, sofort auf Corona getestet. Das Personal selbst wird permanent getestet. Und Rettungsdienste dürfen den Patienten nicht mehr sofort in die Notaufnahme schieben - der Sanitäter meldet den Patienten erst an.