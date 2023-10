Muskeldystrophien sind eine Gruppe von erblichen Muskelerkrankungen, bei denen mindestens ein für den Muskelaufbau und die Muskelfunktion erforderliches Gen defekt ist, sodass es zur Schwächung der Muskeln in unterschiedlichen Schweregraden kommt. Die Muskelfasern erscheinen unter dem Mikroskop degeneriert (dystrophisch).

Ursache für diese Erbkrankheit sind Defekte in Genen, die für die Muskelfunktion verantwortlich sind. Den fast ausschließlich erkrankten Jungen fehlt das Muskelprotein Dystrophin, das wichtig für die Struktur der Muskelzellen ist.



Wenn ein kleiner Junge immer schwächer wird, kann der Verdacht auf eine Muskeldystrophie bestehen, insbesondere wenn es in der Familie bereits Fälle von Muskelschwäche gibt.



Die Duchenne-Muskeldystrophie wird anhand von genetischen Tests (DNA-Tests) in einer Blutprobe diagnostiziert, um Mutationen des Dystrophin-Gens zu identifizieren. Wenn genetische Untersuchungen die Diagnose nicht bestätigen können, führen die Ärzte eine Muskelbiopsie durch (Entnahme von Muskelgewebe zur Untersuchung unter dem Mikroskop), um die Konzentration des Proteins Dystrophin im Muskel zu bestimmen.