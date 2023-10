Feste, wasserunlösliche Plastikstücke, die kleiner als fünf Millimeter sind, bezeichnet man als Mikroplastik. Wissenschaftler unterteilen die kleinen Kunststoffpartikel in zwei Gruppen: primäres und sekundäres Mikroplastik.



Mit primärem Mikroplastik ist gezielt industriell hergestelltes Mikroplastik gemeint, zum Beispiel kunststoffbasierte Granulate oder Pellets. Dazu gehören beispielsweise Partikel, die in der Kosmetik- und Körperpflegeindustrie eingesetzt werden.



Sekundäres Mikroplastik entsteht durch physikalische, biologische oder chemische Zersetzung von Makroplastikteilen, etwa beim Abrieb von Autoreifen oder wenn Plastikmüll verwittert.

Wann zersetzt sich Mikroplastik?

Einmal in der Umwelt, können die kleinen Partikel über große Distanzen transportiert werden: Ob an der Meeresoberfläche, in Tiefseesedimenten oder den entlegensten Regionen der Arktis - fast überall wurde mittlerweile Mikroplastik nachgewiesen. Auch in Lebensmitteln, in Tieren (vor allem Meerestieren) oder dem menschlichen Körper.



Das Problem: Kunststoffe sind nicht biologisch abbaubar und äußerst resistent gegenüber Umwelteinflüssen. Bis zu 450 Jahre benötigt eine Kunststoffflasche, bis sie sich in Mikroplastik zersetzt hat. Ganz verschwinden kann Mikroplastik von alleine nicht, die Teile werden nur immer kleiner.

Mikroplastik ist zum Teil so klein, dass es mit bloßem Auge kaum zu erkennen ist. Bildrechte: IMAGO / Christian Ohde

Wie kommt Mikroplastik in den menschlichen Körper?

In den menschlichen Körper kann Mikroplastik sowohl über die Nahrung (z.B. Meeresfrüchte und Fisch oder durch Abrieb von Plastikflaschen) als auch über die Atmung gelangen.



Der WWF vergleicht den unabsichtlichen Konsum von Plastik mit der Größe einer Kreditkarte: "Pro Woche isst jeder von uns eine Kreditkarte". Umgerechnet sind das etwa fünf Gramm Plastik.



Die Aufnahme von Kunststoffen kann im menschlichen (und tierischen) Körper zu Gewebeveränderungen oder Entzündungsreaktionen führen und toxikologische Auswirkungen haben. Denn an den Kunststoffoberflächen der Mikropartikel reichern sich Umweltgifte an, die bei der Aufnahme im Organismus wieder freigesetzt werden können. Plastik im Meer zersetzt sich nur langsam. Bildrechte: Shutterstock/NUI Galway

Was kann man gegen Mikroplastik tun?

Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich ganz einfach: Plastik vermeiden! Das wiederum ist leichter gesagt als getan. Doch wer beim Einkauf unverpackte Lebensmittel bevorzugt, auf Mehrweg statt Einweg setzt, überflüssige Einwegartikel vermeidet und seine eigenen Einkaufstaschen und Gemüsenetze mitbringt, hat schon einiges dafür getan, dass weniger schädliches Plastik in die Umwelt gelangt.

Kosmetikprodukte mit Mikroplastik vermeiden