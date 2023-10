Dass die Kindergrundsicherung kommen soll, darauf haben sich die Regierungsparteien bereits in ihren Koalitionsverhandlungen grundsätzlich geeinigt. Dennoch gab es Streit um die erwartbaren hohen Kosten, der nun aber nach langem Hin und Her beigelegt wurde.



Die Kindergrundsicherung soll ab 2025 mehr Ordnung und Übersicht in das System der verschiedenen staatlichen Leistungen für Kinder und Familien bringen. Das lässt sich der Staat im Startjahr 2025 2,4 Milliarden Euro kosten. Leistungen wie Kindergeld und Kinderfreibetrag, der Kinderzuschlag, Teile des sogenannten Bildungs- und Teilhabepakets sowie Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch werden dann in der Kindergrundsicherung, für die die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit zuständig sein wird, gebündelt.



Diese wird sich aus zwei Teilen zusammensetzen: einem fixen Grundbetrag und einem flexiblen Zusatzbetrag. So soll sichergestellt werden, dass Anspruchsberechtigte bekommen, was ihnen zusteht.