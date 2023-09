Nicht jeder Stich in der Herzgegend bedeutet eine schwere Herzerkrankung. Treten die Beschwerden plötzlich auf, sind sie in der Regel harmlos und meist die Folge von Muskelverspannungen. Anfallartige Schmerzen, Atemnot und Brustenge bei Stress oder körperlicher Anstrengung können allerdings ein Zeichen für eine Durchblutungsstörung des Herzmuskels sein. Treten sie häufiger auf, sollte man auf jeden Fall einen Arzt konsultieren. Wenn die Arterien, die den Herzmuskel mit Blut versorgen, verengt sind, kann bei körperlicher oder psychischer Belastung zu wenig Sauerstoff ins Herz gelangen. Hauptauslöser für die Verengung der Arterien sind Bluthochdruck, ein hoher Cholesterinspiegel, Rauchen und Übergewicht.

Schmerzen bei körperlicher oder seelischer Belastung, ein Engegefühl in der Brust und Kurzatmigkeit können ein Hinweis auf eine Verengung der Herzkranzgefäße sein. Kommen Schmerzen im Kiefer oder in den Armen, Sodbrennen, Übelkeit, Erbrechen oder heftiges Schwitzen dazu, sollte möglichst zeitnah ein Arzt aufgesucht werden. Denn unbehandelt kann die Verengung zu einem Herzinfarkt führen.



Halten schwere Schmerzen im Brustkorb länger als fünf Minuten an und strahlen bis in den linken Arm, die Schulter oder bis in Hals oder Kiefer und den Oberbauch aus, kann das bereits ein Herzinfarkt sein. Bei Frauen kann sich ein Herzinfarkt allerdings auch nur über Symptome des Magens wie Übelkeit oder Erbrechen sowie Atemnot bemerkbar machen.