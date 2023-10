Egal, welche Art von Heizung man nutzt, man sollte effizient heizen. Und das beginnt mit der Wahl der richtigen Temperaturen.



Die Raumtemperatur sollte im Wohnbereich möglichst nicht mehr als 20°C betragen, im Schlafzimmer 16 bis 18 Grad, in der Küche 18 bis 20 Grad und im Bad 21 bis 23 Grad, so die Empfehlung des Umweltbundesamts. Entscheidend ist in allen Fällen die individuelle Behaglichkeitstemperatur.