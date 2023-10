Was viele nicht wissen: Graue Haare sind eine Illusion. Denn das Haar ist in Wirklichkeit gar nicht grau, sondern weiß bzw. farblos. Das fällt spätestens dann auf, wenn das ganze Haupt ergraut ist.

Graues Haar ist in erster Linie ein ganz natürliches Zeichen der Zeit. Wie schnell dieser Prozess von statten geht, bestimmt aber nicht nur die Genetik: Faktoren wie übermäßiger Stress, Vitaminmangel, Nikotin- oder Alkoholgenuss und eine unausgewogene Ernährung können das Ergrauen beschleunigen.



Dass Stress und graue Haare zusammenhängen, wird schon eine ganze Weile vermutet. Wissenschaftler der Columbia University lieferten dann den Beweis: In einer Studie mussten die Teilnehmer über einen längeren Zeitraum Stress-Tagebücher führen. Es zeigte sich, dass die Haare der Probanden in besonders stressigen Zeiten schneller grau wurden.



Der Grund: Solange sich Haare als Follikel in der Haut befinden, werden sie von Stresshormonen beeinflusst. Das Fazit der Wissenschaftler: Unsere Haare halten Informationen über unsere biologische Vergangenheit fest - ähnlich wie die Wachstumsringe eines Baumes.