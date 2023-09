Wer eine Drohne fliegen will, muss sich an bestimmte Regeln halten. Seit dem 1.1.2021 gilt eine EU-weite Drohnenverordnung.

Drohnen werden nach der EU-Verordnung in drei Betriebskategorien eingeteilt:

In der "offenen" Kategorie gibt es drei weitere Unterkategorien, für die zusätzliche Einschränkungen bestehen. Darüber sollten sich Piloten unbedingt vor dem Start informieren.

Wer eine Drohne fliegen will, muss in Deutschland mindestens 16 Jahre alt sein. Jüngere Jugendliche und Kinder dürfen Drohnen steuern, die nach der Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG als Spielzeug gelten. Sie dürfen aber auch mit einer "echten" Drohne fliegen, wenn ein Erwachsener dabei ist, der alle notwendigen Voraussetzungen für das Fliegen einer Drohne erfüllt. Der- oder diejenige trägt dann auch die Verantwortung für den Flug.

Mit ihm dürfen die Piloten auch Flugobjekte steuern, die weniger als 150 Meter von Wohn-, Gewerbe-, Industrie- oder Erholungsgebieten entfernt fliegen sollen und damit näher an Menschen (30 Meter).

Es gibt keine Registrierungspflicht für Drohnen, aber der Pilot muss sich laut EU-Verordnung registrieren, egal wie viele oder welche Drohnen er fliegen will. In Deutschland geht das online auf der Webseite des Luftfahrtbundesamts (LBA). Nach der Registrierung bekommt der Pilot eine sogenannte "elektronische UAS-Betreiber-ID (eID)", die in Form einer Plakette auf der Drohne angebracht wird. Stürzt sie ab oder gerät aus dem Sichtfeld, kann der Besitzer mithilfe der ID ausfindig gemacht werden.