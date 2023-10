Paare, die Kinder adoptieren wollen, brauchen meist viel Geduld und Ausdauer im Umgang mit den Behörden. Für die steht an oberster Stelle, die am besten geeigneten Eltern für das Kind zu finden. Welche Beweggründe für die Adoption liegen vor, wie stabil ist die Partnerschaft und gibt es gesundheitliche Aspekte zu berücksichtigen? All das checken die staatlichen Adoptionvermittlungsstellen sorgsam.

In der anschließenden Phase der "Adoptionspflege" gewöhnt sich das Kind in der neuen Familie ein, immer begleitet vom Jugendamt. Ziel ist es zu prüfen, ob die Adoptiveltern in der Lage sein werden, das Kind als ihr eigenes anzunehmen. Das ist besonders bei schon größeren und evtl. verhaltensauffälligen Kindern von enormer Bedeutung. In der Regel dauert diese Phase 1 Jahr.