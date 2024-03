Der Fastenmonat Ramadan beginnt dieses Jahr am Sonntag, den 10. März und endet am Dienstag, den 9. April. Den Start des Festes legt der islamische Kalender fest, liegt der Ramadan jedes Jahr anders.

Das Fasten wird gebrochen, sobald die Sonne untergegangen ist. Die Menschen treffen sich dann, beten gemeinsam, essen und trinken, holen also all das nach, worauf sie am Tag verzichtet haben. Fasten im Ramadan heißt aber nicht nur radikaler Verzicht auf Essen und Trinken. Auch reden sollte man nur das Nötigste, kein Parfum benutzen und nicht rauchen. Auch Sex ist während des Ramadan verboten.

Den Abschluss des Ramadan markiert das Zuckerfest, das in diesem Jahr vom 9. bis zum 10. April gefeiert wird. Viele Muslime versammeln sich dann mit der Familie und mit Freunden in der Moschee, um gemeinsam zu beten.



Danach wird fröhlich gefeiert, viel (Süßes!) gegessen und Geschenke verteilt. Deswegen freuen sich vor allem Kinder auf das Zuckerfest. In vielen Ländern sind sie an dem Tag auch vom Schulunterricht befreit.