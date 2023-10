Die Operation sei ohne Komplikationen verlaufen. "Best Doktores mit Goldhänden, Maßarbeit vom Feinsten!", so der 77-Jährige, der sich nach eigenen Angaben auf dem Weg der Besserung befindet und an seiner Genesung arbeitet.



Nach dem Motto "Hinterm Kniegelenk geht's weiter" trainiere Lindenberg schon wieder für Fitness, Kondition und Geschmeidigkeit. "Da werden die längsten Flure nach meiner Vorstellung schon wieder zum Bühnenlaufsteg durch die Arenen - und ab geht's mit der neuen Turbo-Kugel im Knie. The Show Must Go On", so Lindenberg.