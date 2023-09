Nach sieben Jahren "Tatort"- Ende für Franziska Weisz - Wotan Wilke Möhring ermittelt allein

Dabei steht Franziska Weisz bereits seit sieben Jahren gemeinsam mit Wotan Wilke Möhring vor der Kamera. In dieser Zeit ermittelten die beiden in 13 Kriminalfällen zusammen als Partner. Ihre Rolle erhielt Weisz 2015 als Nachfolgerin von Petra Schmidt-Schaller. Sie spielte bis dahin die Hamburger Kommissarin Katharina Lorenz an Möhrings Seite, bevor sie freiwillig ausstieg.