Die 2020 und 2022 geborenen Töchter würden unrechtmäßig in New York festgehalten, heißt es in einem Gerichtsdokument, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.



Darin steht: "Der Vater ist im Besitz der Pässe der Kinder. Er weigert sich, die Pässe der Mutter zurückzugeben, und er weigert sich, die Kinder mit der Mutter nach Hause nach England zu schicken."



Ein Sprecher des 34-jährigen Sängers teilte am Donnerstag (21. September) mit, dass Joe Jonas nach mehreren Gesprächen und mit dem Wissen seiner Noch-Frau das Scheidungsverfahren im US-Bundesstaat Florida eingeläutet habe. Das dortige Gericht habe bereits vor mehr als zwei Wochen verfügt, dass die Elternteile nicht mit ihren Kindern umziehen dürften.



Weiter heißt es, das Ex-Paar hätte noch am Sonntag (17. September) in New York ein "freundschaftliches Treffen" gehabt und sich nach Schilderung des Sängers darauf verständigt, als Eltern einvernehmlich vorzugehen. Dies sei nun eine "bedauerliche rechtliche Meinungsverschiedenheit" über eine endende Ehe.