Was für eine emotionale letzte Reise: Am Dienstag (8.08.) haben Fans die Straßen des irischen Küstenstädtchen Bray - Sinéad O’Connors früherer Heimat - gesäumt. Hier wohnte die Sängerin 15 Jahre lang. Sie habe das Leben in Bray und die Menschen dort geliebt, teilte ihre Familie dem irischen Sender "RTÈ" zufolge in einem Statement mit.



Brays Strandpromenade war übervoll, tausende Menschen reisten ist den Küstenort südlich der Hauptstadt Dublin. Die Züge dorthin seien "deutlich voller als üblich", teilte die irische Bahn mit.



Auch Promis wie Model Kate Moss, U2-Frontmann Bono oder Musiker Bob Geldorf folgten dem Trauerzug. Sie alle würdigten Sinéad O’Connor als "geliebte Tochter Irlands".