Dieser Baum ist aktuell wohl der bekannteste Baum in und um Großbritannien: Der Sycamore Tree, ein Berg-Ahorn, der in Nordengland steht - genau genommen stand. Denn er wurde illegal gefällt, mit einem sauberen Schnitt kurz über dem Boden, vielleicht der einer Kettensäge. Am Stumpf sind sogar Markierungen mit weißer Farbe zu erkennen.



Spaziergänger entdeckten gestern morgen, dass der Baum zur Seite gekippt in der Senke am Hadrianswall, der Sycamore Gap, lag. Die dürften Filmfans seit 1991 vor allem wegen Kevin Costner als "Robin Hood" kennen.