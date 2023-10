Die Diskussionen um Frontmann Till Lindemann scheint die Band nicht zu stoppen: Rammstein will im kommenden Jahr wieder auf Tour gehen. Das teilten die sechs Musiker am Dienstag (10.10.) auf ihrer Website mit. "Heute kündigen Rammstein ihre Europa-Stadion-Tour 2024 an!", heißt es auch in einem Instagram-Post. Der Vorverkauf für die Konzerte startet am 18. Oktober - für Mitglieder des Rammstein-Fan-Netzwerks LIFAD bereits am 16. Oktober.