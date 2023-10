Zuletzt war Claudia Schiffer vor 6 Jahren auf dem Laufsteg - damals ebenfalls für Versace. Mit der Designerin Donatella Versace verbinde sie eine enge Freundschaft, die mittlerweile mehr als 30 Jahre hält.

6 Jahre lang war sie auf keinem Laufsteg, nun ist Claudia Schiffer wieder da! Bildrechte: dpa

21.09.2023 | Tom Hanks möchte ins Weltall

Tom Hanks (67) hat in seinem Leben viel erreicht, doch eine Sache steht noch immer auf seiner To-do-Liste: einmal ins Weltall fliegen. Für die Teilnahme an einer Weltraum-Mission würde Hanks im Raumschiff sogar Dienste übernehmen, die sonst keiner machen will: zum Beispiel Klos putzen oder die Wäsche zusammenlegen.



"Wenn es Platz gäbe, wäre ich der Typ, der sauber macht, Witze reißt, Geschichten erzählt und alle bei Laune hält", sagte Hanks im Interview mit dem "Daily Telegraph". So hätten die Mitreisenden mehr Zeit für andere Dinge. Ob er es ernst meint? "Ich würde wahrscheinlich sofort unterschreiben!", so Hanks weiter. Mal sehen, wann das erste Angebot kommt.

"Houston, wir haben ein Problem": In "Apollo 13" spielt Tom Hanks den legendären Astronauten Jim Lovell. Bildrechte: imago/Prod.DB

20.09.2023 | Jennifer Garner schenkt einem Obdachlosen neue Schuhe

Hollywoodstar Jennifer Garner ist bekannt für ihr soziales Engagement - und hat nicht die geringsten Berührungsängste. Dabei könnte man das von einem Megastar wie ihr durchaus erwarten. Die ganze Geschichte gibt es im Video:

18.09.2023 | Hat sich Adele verplappert und wieder heimlich geheiratet?

Hat sie es schon wieder getan? Ihre erste Ehe mit Simon Konecki hatte Adele in ihrer Dankesrede bei der Grammyverleihung 2017 verraten. Damals nannte die Sängerin ihren Freund auf einmal "Ehemann". Nur zwei Wochen später machte Adele ihre Ehe öffentlich.



Nun könnte sich die Geschichte wiederholen. Bei einem Konzert in Las Vegas sprach die 35-Jährige im Austausch mit Fans erneut von ihrem "Ehemann". Diesmal ist wohl Sportmanager Rich Paul gemeint, mit dem sie seit zwei Jahren zusammen ist. Ein Video in den sozialen Netzwerken zeigt den "Versprecher".

Was läuft da? Sind Adele und Rich Paul etwa verheiratet? Bildrechte: dpa

15.09.2023 | Brian Austin Green gibt Update über Shannen Doherty's Gesundheit

Die Sorge um die "Beverly-Hills-90210"-Schauspielerin Shannen Doherty ist groß. Seit Jahren kämpft die 52-Jährige gegen den Krebs. Ihr bester Freund und Kollege Brian Austin Green bewundert die Schauspielerin nun in einem Interview für ihre Stärke und gibt ein Update über ihren Gesundheitszustand:

Sie macht sich großartig. Sie ist unverwüstlich. Ich meine, wenn irgendjemand, den ich kenne, mit dem zu hat, womit sie zu tun hat, dann ist sie diejenige, die es durchstehen kann. Brian Austin Green E! News

In einem Interview mit "Herald Sun" machte Green aber auch deutlich, wie schwer der Gedanke daran ist, dass seine Freundin bald sterben würde. Obwohl Doherty eine Kämpferin sei, wäre er sich bewusst, dass die Situation nahezu aussichtslos ist.



2015 bekam Shannen Doherty die Schockdiagnose Brustkrebs. Nach Chemo- und Strahlentherapie bildete sich die Krankheit zurück. 2020 dann der erneute Schock: Doherty gab bekannt, dass der Krebs zurück sei und sich nun sogar Metastasen im Gehirn gebildet hätten.

Brian Austin Green gibt in einem Interview ein Update zu Shannen Doherty's Gesundheit. Bildrechte: dpa

8.09.2023 | Anonym in New York: Elyas M'Barek genießt die Großstadt