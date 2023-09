Ex-Partner, Noch-Ehemann Oliver Pocher ist es, der Amira diese Glückwünsche schickt, die zugleich ein Seelenstriptease sind. "Ich habe in den letzten Jahren Dir hier, auf dem oberflächlichen Instagram (und für alle ganz Oldschoolen Facebook) zum Geburtstag gratuliert", schreibt er in dem Social Media-Post. Doch ihm ist auch klar: Das ist wahrscheinlich der letzte Post dieser Art.



Denn die Pochers sind getrennt. Im Juni haben die beiden in ihrem gemeinsamen Podcast über Ehe-Probleme gesprochen, im August platzte die Bombe, ja, die Gerüchte stimmen. Da sprechen die beiden im Podcast auch noch davon, dass sie weiter "ein Team sein wollen".