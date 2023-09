Ich bin fürs Bett gemacht, nicht für draußen rumsitzen in Bars. Ich mag das auch mal, aber nur kurz und danach will ich wieder in meine kleine Höhle gehen. In meine Wohlfühloase. Ich mag es einfach, wenn es draußen wieder kalt und verregnet ist und ich hier auf meiner Coach liegen kann. Ich verpasse gar nichts. Und dann kann ich mir all die Videos reinziehen, die ich lieb.

Nina Chuba