Dass Künstler, Schauspieler oder andere Personen des öffentlichen Lebens in einem Interview private Dinge ausplaudern, passiert eher selten. Um so schöner, dass BRISANT Promi-Expertin Susanne Klehn so offen mit Schauspieler Michele Morrone sprechen konnte.



Eigentlich haben sich die beiden getroffen, um über das neue Album des Schauspielers zu plaudern. Dann wird es allerdings sehr privat. Im BRISANT-Interview spricht der Schauspieler nämlich zum ersten Mal, dass er unter einer bipolaren Störung leidet: