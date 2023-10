Zufall oder Schicksal? Laura Allison Wassers Initialen sind "Law" (deutsch: Gesetz) - ein Detail, auf das sie in Interviews gern hinweist. Und tatsächlich ist ihre Berufswahl kein Zufall: Bereits Laura Wassers Vater war ein erfolgreicher Scheidungsanwalt. Der Legende nach soll er seine Tochter zur Feier seines bestandenen Staatsexamens gezeugt haben.



Geboren und aufgewachsen ist Laura Wasser im vornehmen Beverly Hills - dort ist die Promidichte ja bekanntlich besonders hoch. Nach ihrem Studienabschluss an der "University of California" stieg Laura Wasser in die Kanzlei ihres Vaters ein - und erlernte dort das Handwerk, das sie eines Tages berühmt und reich machen sollte. Laut "Marketing Realist" soll Laura Wasser 1.000 Dollar verdienen - pro Stunde!



Eine der ersten Promi-Scheidungen, für die Laura Wasser engagiert wurde, war die von Angelina Jolie und Billy Bob Thornton im Jahr 2003. In Hollywoodkreisen nennt man sie "Disso Queen" - die Königin der Auflösung.