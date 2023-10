Nach sechs Jahren Ehe lag die Liebe von Ricky Martin und Jwan Yosef in Scherben. Das Ehepaar bestätigte in einem gemeinsamen Statement im Juli, sich scheiden zu lassen: "Wir haben uns entschieden, unsere Ehe mit Liebe, Respekt und Würde für unsere Kinder zu beenden und das zu ehren, was wir in all diesen wunderbaren Jahren als Paar erlebt haben." Ricky und Jwan haben zwei gemeinsame Kinder. Mithilfe einer Leihmutter brachte Ricky Martin bereits zwei Söhne mit in die Beziehung. Bildrechte: dpa