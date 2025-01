Als Professor Börne im "Tatort" muss er immer hellwach sein - privat legt Schauspieler Jan Josef Liefers großen Wert auf guten Schlaf. Das hat bei ihm schon sehr früh angefangen:

Schlaf-Neugier schon als Kind

"Ich habe als Kind zum Beispiel nächtelang versucht, den Moment mitzubekommen, in dem ich einschlafe", erzählt Jan Josef Liefers über über seine frühe Faszination für den Schlaf. Als Erwachsener sucht er dagegen eher nach Möglichkeiten, besser zu schlafen:

Ich schlafe gut ein, aber ich wache dann oft nach vier Stunden auf und finde nicht wieder in den Schlaf. Das hat sich im Laufe der Zeit so entwickelt. Hat mit dem Beruf zu tun, mit der Family, gerade in einer Zeit, in der die Kinder noch klein sind. Jan Josef Liefers dpa

Jan Josef Liefers reist mit eigenem Kissen

Im Laufe der Zeit hat sich Liefers sogar seine eigene kleine Sammlung an schlaffördernden Hilfsmitteln zugelegt: "Fast immer, wenn ich irgendwohin reise, nehme ich mein eigenes Kopfkissen mit." Manchmal schlafe er in einer Woche in drei verschiedenen Hotelbetten.



Da helfen dann auch verschiedene Schlafbrillen, Ohrstöpsel und eigene Rituale, um zur Ruhe zu kommen, erzählt der Schauspieler.

Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

"Was geht ab in meinem Hirn?"

Schräge Träume? Die kennt Jan Josef Liefers zu Genüge: "Ich habe sehr lebendige, vollkommen verrückte Träume", berichtet er und erzählt direkt von einem Traum, in dem Balletttänzer, ein bekannter Politiker und eine heruntergelassene Hose vorkommen.



"Da frage ich mich, was geht ab in meinem Hirn? Aber was ich inzwischen gelernt habe, ist, dass das Gehirn in der Traumphase praktisch seine Müllabfuhr macht", erklärt der 60-Jährige.

Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

Podcast mit Jan Josef Liefers zum Thema Schlaf

Was es sonst noch über den Schlaf zu wissen gibt, das bespricht Jan Josef Liefers mit einem ausgewiesenen Schlafprofi - Prof. Dr. Ingo Fietze vom interdisziplinären Schlafzentrum der Berliner Charité - in einem neuen Podcast.



In "Somnoversum - Besser schlafen mit Liefers und Fietze" dreht sich alles um Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung, aber auch Anekdoten aus dem rastlosen Leben des Künstlers und aus dem Schlaflabor des Professors auf.