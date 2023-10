Will Smith und Jada Pinkett: Affären und offene Ehe

Das Schauspieler-Paar hat in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über Eheprobleme und Seitensprünge gesprochen. Erst im Oktober 2020 plauderte Jada Pinkett Smith in einer Facebook-Talkrunde aus, dass sie eine Affäre mit dem deutlich jüngeren Sänger August Alsina hatte.



Ihre Ehe habe auf Messers Schneide gestanden. Im Interview mit der "GQ" gab Will Smith zu: "Wir haben endlose Diskussionen darüber geführt, was eine perfekte Beziehung für uns ist. Und für den größten Teil unserer Beziehung hatten wir uns für Monogamie entschieden, ohne Monogamie aber als das einzig Wahre zu betrachten." Denn, so ist sich Will Smith sicher: "Die Ehe kann für uns kein Gefängnis sein." Sex mit anderen war für Will und Jada Pinkett Smith also kein Tabu.

Dieser Mann bat Jada Pinkett Smith um ein Date

Einer bestimmten Person gab Jada vor Jahren einen Korb - und der hat es in sich: Den kassierte nämlich ausgerechnet Chris Rock, der sich bei der Oscarverleihung 2022 über ihren krankheitsbedingten Haarausfall lustig machte und dafür von Will Smith eine mittlerweile legendäre Ohrfeige einheimste.



Jada packt im "People"-Interview aus: "Er rief mich an und sagte: 'Ich würde gerne mit dir ausgehen' [...] Ich glaube, jeden Sommer kamen die Berichte, dass Will und ich uns scheiden lassen würden. Und in diesem speziellen Sommer dachte Chris, dass wir uns scheiden lassen würden."



Sie erklärte Chris Rock, dass er sich ein Date abschminken könne, weil es keine Scheidung geben werde. "Chris war entsetzt. Und er entschuldigte sich ausgiebig und das war’s."

Jada Pinkett Smith hat Redebedarf