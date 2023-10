Über den Zustand ihrer Ehe sagt sie: "Wir haben wirklich viel zusammen gemacht. Wir haben einfach eine tiefe Liebe füreinander und wir werden herausfinden, wie das für uns aussieht." Die Zeichen scheinen also noch nicht wieder ganz auf Happy End zu stehen. Unkaputtbar ist hingegen Jadas Liebe zu ihren Kinder. Im "People"-Interview schwärmt sie: "Sie lieben jeden Teil von mir. Die Liebe, die sie für mich und ihren Vater empfinden, ist so groß und bedingungslos."

Das Schauspieler-Paar hat in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über Eheprobleme und Seitensprünge gesprochen. Erst im Oktober 2020 plauderte Jada Pinkett Smith in einer Facebook-Talkrunde aus, dass sie eine Affäre mit dem deutlich jüngeren Sänger August Alsina hatte.



Ihre Ehe habe auf Messers Schneide gestanden. Im Interview mit der "GQ" gab Will Smith zu: "Wir haben endlose Diskussionen darüber geführt, was eine perfekte Beziehung für uns ist. Und für den größten Teil unserer Beziehung hatten wir uns für Monogamie entschieden, ohne Monogamie aber als das einzig Wahre zu betrachten."



Sex mit anderen war für Will und Jada Pinkett Smith kein Tabu. Dabei gehe es vor allem auch darum, dem Partner Sex-Phantasien mit anderen Personen zuzugestehen. "Wir haben uns gegenseitig Vertrauen und Freiheit geschenkt, in dem Glauben, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss. Die Ehe kann für uns kein Gefängnis sein."