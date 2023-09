"Strike Ends" - somit verkündete die US-Autorengewerkschaft WGA (Writers Guild of America) am Dienstag auf der Online-Plattform "X" (früher Twitter) das, worauf ganz Hollywood so lange gewartet hat: Der Streik der Drehbuchautoren ist beendet. Am Mittwoch (27.09.) können Hollywoods Kreative ihre Arbeit wieder aufnehmen.