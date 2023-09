"Strike Ends" - somit verkündete die US-Autorengewerkschaft WGA (Writers Guild of America) am Dienstag auf der Online-Plattform "X" (früher Twitter) das, worauf ganz Hollywood so lang gewartet hat: Der Streik der Drehbuchautoren ist beendet. Am Mittwoch (27.09.) können Hollywoods Kreative ihre Arbeit wieder aufnehmen.



Ist somit alles wieder rosig in L.-A.? Nicht ganz, aber zumindest ein wenig: Der Vorstand der US-Autorengewerkschaft WGA (Writers Guild of America) hat einer vorläufigen Einigung mit den großen Studios und Streaminganbietern zugestimmt.



Damit ist der Deal aber noch nicht unter Dach und Fach: Im nächsten Schritt müssen die über 11.000 Mitglieder über den neuen Arbeitsvertrag abstimmen. Das soll vom 2. bis 9. Oktober passieren.



Der Streik könnte fortgesetzt werden, falls die Gewerkschaftsmitglieder mehrheitlich ablehnen - das halten Experten aber für unwahrscheinlich.