Nach mehr als 70 Konzerten in drei verschiedenen Ländern ist Schluss: Helene Fischer stand am Sonntag (08.10.) in Frankfurt/Main ein letztes Mal für ihre "Rausch"-Tour auf der Bühne. BRISANT wirft einen Blick auf das emotionale Tour-Finale

Was für eine Reise: Auf der Bühne gab es für Helene am Ende ihres letzten "Rausch"-Konzerts rote Rosen und eine XXL-Laola-Welle vom Publikum - initiiert von Helenes Crew.



Doch das eigentliche Highlight war eine rührende Fanaktion: Anhänger von Helene Fischer hatten die Frankfurter Festhalle mit Klebepunkten in Regenbogenfarben erstrahlen lassen, wie u.a. "schlagerprofis.de" berichtet. Der Anblick muss überwältigend gewesen sein, denn Helene Fischer kämpfte auf der Bühne mit den Tränen.



Vielleicht zeigte sich Helene Fischer auch deshalb so gerührt, weil sie ihre mehrere Monate andauernde "Rausch"-Tour innerlich Revue passieren ließ. Hinter ihr liegt eine emotionale Zeit - mit Höhen und Tiefen.