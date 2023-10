Große Emotionen bei Helene Fischer.



Eigentlich spricht die Schlagerikone nur äußerst selten über ihre Gefühlswelt und ihr Privatleben. Auf einem ihrer Konzerte in München wurde Helene jetzt aber doch ganz sentimental. Der Grund: Ihre Mama war live im Publikum dabei. Für Maria Fischer ist es nicht immer leicht, der eigenen Tochter bei Stunts in schwindelerregender Höhe zuzuschauen - spätestens seit Helenes Trapezunfall in Hannover.