Heute Abend ist es wieder soweit: Der größte Publikumspreis Deutschlands wird verliehen - die Goldene Henne. Und so verpassen Sie keinen Star auf dem roten Teppich und auch keinen Gewinner:



Der "Goldene Henne 2023 - Countdown" startet 19:50 Uhr im MDR FERNSEHEN, moderiert von Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde, die sich die Promis gleich auf dem roten Teppich schnappen und zu einem Lage-Check einladen. Ein Blick hinter die Kulissen und in die Garderoben der Künstlerinnen und Künstler wird dabei nicht fehlen.



Und natürlich schalten auch wir von BRISANT ab 17:15 Uhr zu unserer Promi-Expertin Susanne Klehn live zur Goldenen Henne.



Ab 20:15 Uhr folgt dann die große Preisverleihung - auch im MDR Fernsehen und moderiert von Florian Silbereisen.



Doch damit nicht genug: Ab 23:20 Uhr präsentiert erneut das Moderationsduo von MDR JUMP Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde die offizielle Aftershow-Party der "Goldenen Henne - Alle Preisträger und die Highlights des Abends".

Promi-Expertin Susanne Klehn berichtet für BRISANT von der Goldenen Henne 2023. Bildrechte: MDR/Susanne Klehn

11.10.2023 | Diese Music-Acts stehen auf der Bühne

Auch in diesem Jahr wird die Goldene Henne natürlich wieder von toller Musik auf der Bühne begleitet. Auch 2023 sind wieder einige große Namen dabei.



Mit Wincent Weiss, Ute Freudenberg, Santiano treten gleich drei Künstler bzw. Bands auf, die in den vergangenen Jahren das Glück hatten, selbst eine Henne mit nach Hause zu nehmen.



Zwar noch keine eigene Goldene Henne im Regal, aber trotzdem auf der Bühne stehen werden: der MDR Kinderchor, Howard Carpendale, Matteo Bocelli, Alexa Feser, Sasha, Loi, Johannes Oerding, Michael Schulte, Anna R & Henning Wehland und Gregor Meyle.



Und sogar Unterstützung aus den USA wird es geben. 14 Millionen Tonträger hat Anastacia in ihrer Karriere bereits verkauft. Am Freitag wird die Sängerin, die für ihre Sonnenbrillen bekannt ist, die Bühne der Goldenen Henne rocken.

Internationaler Besuch bei der Goldenen Henne: Sängerin Anastacia wird bei der Verleihung auftreten. Bildrechte: IMAGO / Future Image

03.10.2023 | Die Nominierten der Goldenen Henne 2023

Die Spannung steigt: Nur noch wenige Tage bis zur Verleihung der Goldenen Henne.



Hier erfahren Sie, wer auf eine Trophäe hoffen kann:



Comedy



Olaf Schubert

Martina Hill

Torsten Sträter

Lisa Eckhart

Dieter Nuhr

Film & Fernsehen



Jella Haase

Thorsten Merten

Leonie Benesch

Simone Thomalla

Mišel Matičević

Musik



Udo Lindenberg und Apache 207

Silbermond

Johannes Oerding

Matthias Reim

David Garret

Sport



Denise Herrmann-Wick (Biathletin und Skilangläuferin)

FC Union Berlin

Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft

Katharina Schmid (Skispringerin)

SC Magdeburg

Aufsteiger



Maria Clara Groppler (Comedy)

Pola Geiger (Schauspielerin)

Loi (Sängerin)

Selina Grotian (Biathletin)

19.09.2023 | Florian Silbereisen moderiert die Goldene Henne

Es ist offiziell! Florian Silbereisen moderiert auch dieses Jahr die Goldene Henne. Für den 42-Jährigen ist es die zweite Henne-Moderation in Folge.



Mit der Gala verbindet der Entertainer eine jahrelange Geschichte: Drei Trophäen in den Kategorien Fernsehen, Musik und Entertainment gewann Florian Silbereisen bereits. Umso schöner, dass er nun am 13. Oktober erneut die Preisverleihung in der Leipziger Mediacity moderieren wird.

Goldene Henne 2.0.: Auch dieses Jahr wird Florian Silbereisen durch die Gala führen. Bildrechte: MDR/JürgensTV/Beckmann

26.07.2023 | Publikums-Voting beendet

Es geht in die entscheidende Phase: Bis heute konnte man für seine Favoriten aus Film, Musik, Sport und Comedy abstimmen. Nur für die Rubrik "Aufsteiger des Jahres" kann noch bis zum Schluss live gevotet werden. 2022 entschied die deutsche Popsängerin Sophia diese Kategorie für sich.



Wer letztlich gewonnen hat, wird sich zur Verleihung am 13. Oktober in Leipzig zeigen.

Wincent Weiss übergab vergangenes Jahr Sophia die Goldene Henne in der Kategorie "Aufsteiger des Jahres". Bildrechte: dpa

14.07.2023 | Publikums-Abstimmung zur Goldenen Henne 2023 beginnt

Startschuss für die Publikumswahl: Die Goldene Henne wird zwar erst am 13. Oktober vergeben, doch schon jetzt startet das Voting für die 24 Nominierten in den fünf Publikums-Kategorien "Comedy", "Film & Fernsehen", "Musik", "Sport" und "Aufsteiger des Jahres".



Bis zum 26. Juli bleibt Zeit, um hier für seine Favoriten zu stimmen.



Wer die Sendung moderiert, steht noch nicht fest. Im vergangenen Jahr hatte erstmals Florian Silbereisen durch die Gala geführt.