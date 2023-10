In der Kategorie "Comedy" hatten sich unter anderem Olaf Schubert, Lisa Eckhart und Torsten Sträter Hoffnung gemacht, doch der begehrte Preis ging an Komikerin Martina Hill.



Silbermond, Johannes Oerding, Matthias Reim und David Garret standen unter anderem in der Rubrik "Musik" zur Wahl. Den Sieg feierten dann aber Udo Lindenberg und Apache 207.



Bei "Film & Fernsehen" freute sich Schauspielerin Simone Thomalla über ihre erste goldene Henne. Ihre Kolleginnen Jella Haase und Leonie Benesch, sowie Mišel Matičević und Thorsten Merten gingen leer aus.



In Sachen "Sport" ging die "Goldene Henne" in diesem Jahr an die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Herren. Das Team landete bei der Weltmeisterschaft 2022 auf dem zweiten Platz. Denise Herrmann-Wick, FC Union Berlin, Katahrina Schmid und der SC Magdeburg waren ebenfalls für den Preis nominiert.



In der Kategorie "Aufsteiger des Jahres" konnte sich Biathletin Selina Grotian gegen ihre Mitstreiter durchsetzen. Die 19-Jährige gewann bei den Junioren-Weltmeisterschaften insgesamt vier Goldmedaillen und erhielt für diese Leistung eine Einladung zum Weltcup.