Es ist offiziell! Florian Silbereisen moderiert auch dieses Jahr die Goldene Henne. Für den 42-Jährigen ist es die zweite Henne-Moderation in Folge.



Mit der Gala verbindet der Entertainer eine jahrelange Geschichte: Drei Trophäen in den Kategorien Fernsehen, Musik und Entertainment gewann Florian Silbereisen bereits. Umso schöner, dass er nun am 13. Oktober erneut die Preisverleihung in der Leipziger Mediacity moderieren wird.