Gisele Bündchen scheint als Model alles erreicht zu haben, was es zu erreichen gibt. Doch so hell ihr Stern am Fashion-Himmel auch strahlte: Der Ruhm hatte seine Schattenseiten. Privat lief nicht immer alles glatt.



Wie, weshalb und warum erzählt Gisele Bündchen jetzt in einem tränenreichen TV-Interview.