2001 landete der italienische DJ Gigi D'Agostino mit seinem Lied "L'amour toujours" einen weltweiten Sommerhit. Der Song hielt sich 19 Wochen lang in Deutschlands Top 100, klettert sogar bis auf den dritten Platz. Mehr als 20 Jahre später erlebt der Hit ein trauriges Revival.



Seit Monaten wird die Techno-Nummer umgetextet und mit rechten Textzeilen versehen - so zuletzt geschehen auf Sylt.



Nach dem Rassismus-Skandal in der Nobel-Bar "Pony" hat sich DJ Gigi D'Agostino nun selbst zu Wort gemeldet. In seinem Hit gehe es ausschließlich um Liebe, so der Musiker auf Anfrage des "SPIEGEL".



Die einzige Intention des Songs sei es, die Familie fest zu umarmen, danke zu sagen und gemeinsam zu Tanzen. "Das ist die einzige Bedeutung, die mein Lied hat", sagt er.